Залогин заявил, что орловские медики политизируют проблемы с зарплатой и нагрузками

Между тем медработники создали профсоюзную организацию и намерены отстаивать свои права

Глава департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин обвинил работников орловской «Станции скорой медицинской помощи» (ССМП) в политизации вопроса о повышении зарплат и излишней нагрузке. Об этом чиновник сказал «Коммерсанту».

«Зачем собирать подписи, когда люди отработали от силы 10 дней? Большая часть подписантов — водители, на которых надбавки вообще не распространяются. Это популизм чистой воды. Есть мнение, что это все специально подогревается в политических целях. Раскачивание ситуации пользы точно не принесет», — заявил Залогин.

«Коммерсант» предположил, что Залогин намекает на фельдшера-активиста Дмитрия Серегина, который является помощником депутата облсовета от «Справедливой России» Руслана Перелыгина.

Сами орловские работники скорой помощи готовы начать «итальянскую забастовку». Серегин готовит обращение на имя главврача ССМП с требованиями довести зарплату медиков до средней по Орловской области, доплачивать за работу в неукомплектованной бригаде, за выезды в районы, за ночные дежурства и вернуть санитарок на свои ставки – сейчас они числятся уборщицами.

Если этого не произойдет, то фельдшеры готовы начать «итальянскую забастовку» — отказываться от переработок и не выезжать в неукомплектованных бригадах.

Главврач орловской ССМП Вадим Костюков считает, что учреждение выполняет указ президента.

«Мы указ президента выполняем. Нигде не написано, что зарплата должна рассчитываться по одной ставке. По фельдшерам она у нас достигает 32 тыс. руб. Да, в основном люди работают на 1,5 и 1,25 ставки (около 160 человек), на целую ставку — около 10 человек, на 1,75 — всего семь. Средняя занятость получается 1,4 ставки. В связи с присоединением Орловского района снизилась укомплектованность, по двое ездят около 50% бригад. Но мы так построили структуру, что в ночь укомплектованными выходят все 100%. Летом должны прийти новые фельдшера из колледжа — 40–45 человек. Будем перекрывать дефицит», — сказал Костюков «Коммерсанту».

Медики создали первичную организацию профсоюза медработников «Действие». Организацию возглавил Серегин. Он заявил, что прежний профсоюз слился с руководством ССМП, чего быть не должно.

«В середине апреля 152 сотрудника коллектива обратились к высшим должностным лицам Орловской области в надежде на разумное решение проблемы. Кроме отписок, рассказывающих о том, что в сфере здравоохранения у нас все хорошо, мы пока ничего не получили. Это и побудило нас создать профсоюзную организацию, которая будет отстаивать не только наши права, но и фактически интересы пациентов», — сказал Серегин.

Напомним, ситуация обострилась с 1 апреля. Власти Орловской области присоединили к орловской ССМП станцию скорой помощи при Плещеевской ЦРБ. Теперь медики, которые раньше работали по региональному центру, стали выезжать и в Орловский район — без «сельских» выплат.

ИА «Орелград»