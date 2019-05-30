Депутат Паршиков вызвал губернатора на горсовет

Народные избранники считают, что недовольство жителей Орла растет, и муниципалитету требуется финансовая помощь

Вопрос о финансовой поддержке Орла на заседании горсовета поднял депутат Евгений Косогов. Он предложил наладить в муниципалитете практику перевода коммерческих кредитов в бюджетные. Чем в последний год активно хвастается губернатор Андрей Клычков. С точки зрения Косогова это поможет городу Орлу, который находится в финансовой яме.

Инициативу поддержал депутат Паршиков, который заявил, что в Орле проживает половина жителей области, однако город в очень плохом состоянии, и это связано в основном с недостатком финансирования. Выход из ситуации Паршиков увидел в том, чтобы пригласить на сессию губернатора Андрея Клычкова, поговорить с ним, задать вопросы и попросить, чтобы он приложил усилия для помощи городу.

Идея вызвала одобрение в аудитории, и депутаты проголосовали за эту инициативу.

ИА «Орелград»