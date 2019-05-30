На Орловщину идут грозы и сильный ветер

МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях

В Орловской области 31 мая ожидаются дождь, гроза и ветер скоростью до 19 м/с, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Дожди начнутся ночью и продолжатся днем, при этом в светлое время суток возможно выпадение града. Температура воздуха ночью 13..18 С, днем 25..30 С. При грозе порывы ветра могут достигать 14-19 м/с, уточнили в ведомстве.

Подобные погодные условия могут спровоцировать катаклизмы – обрывы линий электропередач, падение деревьев, увеличение количества ДТП. МЧС просит жителей соблюдать меры предосторожности.

ИА «Орелград»