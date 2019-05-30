Обманутый 10 лет назад орловец так и не добился справедливости

В Орле признали законным отказ в возбуждении уголовного дела.

Орловский областной суд признал законным постановление следователя о прекращении уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Этот спор превратился в настоящую волокиту. Еще в 2009 году ООО «Кировское» и житель Дмитровского района заключили трудовое соглашение. Гражданин обязался перевозить грузы при уборке урожая с полей, принадлежащих обществу. Ему была установлена оплата за каждый день

Ровно два месяца мужчина старательно вывозил чужой урожай с полей, однако деньги ему в полном объеме так и не были выплачены. Продолжение история получила в конце 2017 года, когда о ней узнала прокуратура. В надзорном ведомстве в действиях агрофирмы увидели признаки мошенничества.

Тогда же было возбуждено уголовное дело «по факту завладения денежными средствами гражданина». Впрочем, в конце февраля 2019 года следователь вынес постановление о прекращении уголовного дела. По мнению следствия, между ООО «Кировское» и гражданином имелись гражданско-правовые отношения. Поэтому их спор должен рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства.

Прокурор несколько раз отменял постановления следователя. Как уточнили в облсуде, расследование возобновлялось трижды, но следственные органы стояли на своем и прекращали дело. В результате до суда дошел спор нее агрофирмы и гражданина, а следователя и прокурора.

Суд признал законными действия следствия. Кроме того, по делу уже истекли сроки давности уголовного преследования.

ИА «Орелград»