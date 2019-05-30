Заместитель Клычкова подал в отставку

30.5.2019 | 13:55 Важное, Новости, Политика

Завтра у Михаила Коротаева последний рабочий день

Заместитель губернатора Орловской области, глава представительства региона при правительстве РФ Михаил Коротаев покидает свой пост. Об этом «Орелграду» сообщили в пресс-службе администрации региона.

«[Михаил Коротаев уходит в отставку] в связи с переходом на новое место работы», — сказала собеседница агентства.

По данным «Орловских новостей», Коротаев написал заявление об уходе еще в середине мая. Две недели, которые он должен отработать по закону, заканчиваются завтра, 31 мая. Пятница станет последним трудовым днем Коротаева.

  • Чиновник возглавил представительство Орловщины при кабмине в 2016 года при губернаторе Вадиме Потомском. Тот характеризовал Коротаева как человека, «для которого нет закрытых дверей в правительстве». До работы в орловском правительстве Коротаев трудился председателем Комитета по труду и занятости населения Московской области.
  • После вступления Андрея Клычкова в должность губернатора Коротаев получил переназначение.
  • Он регулярно становился самым богатым членом правительства Орловской области. Только по итогам 2018 года Коротаев уступил первую строчку вице-председателю по сельскому хозяйству Дмитрию Бутусову.
  • Кстати, за 2018 год Коротаев заработал почти 9,5 млн рублей, а его супруга — 43,2 млн рублей.

ИА «Орелград»

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