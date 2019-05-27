Топ-5 самых состоятельных членов правительства Орловской области: Бутусов разбогател в 15 раз

И, естественно, стал лидером рейтинга.

«Орелград» продолжает анализировать декларации о доходах, которые публикуют депутаты и чиновники. На очереди – рейтинг самых богатых членов правительства Орловской области.

Первое место с доходом 27 406 087,45 рубля занял заместитель председателя правительства по сельскому хозяйству Дмитрий Бутусов. Его заработок увеличился более чем в 15 раз – в 2017 году он отчитался о почти 1,8 млн рублей. Вместе с тем из декларации зампреда исчезли 8 земельных участков – осталось 10.

Бутусов вместе с женой по-прежнему владеет квартирой площадью 60,8 квадратных метров и отдельно – нежилым помещением площадью более 3 тысяч квадратных метров. В пользовании у члена правительства Орловской области остались жилой дом площадью 110 квадратных метров и 28-метровая квартира. Передвигается Бутусов на автомобиле Nissan Pathfinder, также владеет мотоциклом «Восход».

Супруга Бутусова за 2018 год заработала почти 404 тысячи рублей. Автомобилей у нее нет.

Бутусов подвинул с первого места Михаила Коротаева – руководителя представительства Орловской области в Москве. В 2018 году он заработал 9 476 402,02 рубля. В собственности у Коротаева имеются два земельных участка по 1500 квадратных метров и 829-метровый жилой дом. Член правительства владеет мотоциклом Royal Enfield 500.

Супруга Коротаева за 2018 год заработала почти в 5 раз больше, чем он – 43,2 млн рублей. Она владеет двумя квартирами, машиноместом и долей в нежилом помещении площадью почти 8,3 тыс. кв. м. В собственности у нее есть легковой автомобиль Mercedes-Benz S-400 4MATIC.

На третьем месте с доходом 2,8 млн рублей – губернатор Орловской области Андрей Клычков. Его декларацию мы подробно разбирали ранее. Напомним, что по сравнению с 2017 годом глава региона стал в три раза богаче.

На четвертом месте рейтинга – заместитель председателя правительства по ЖКХ Николай Злобин с доходом 2 539 885,16 рубля. У Злобина в собственности есть 1/326 земельного участка площадью 28,5 квадратных километров. Вместе с супругой он владеет квартирой и машиноместом.

Жена Злобина за год заработала 312,7 тысяч рублей. Помимо вышеуказанной недвижимости, у нее также есть земельный участок площадью почти 600 кв. м., 62,5-метровый дом и автомобиль Hyundai Solaris.

Замыкает топ-5 первый вице-губернатор Вадим Соколов. Он отчитался о 2 485 867,67 рубля дохода. В собственности у Соколова есть 35-метровый земельный участок и гараж, а также автомобиль Toyota Highlander.

Супруга Соколова заработала 115 222,35 рубля. Она владеет земельным участком площадью 1560 квадратных метров, а также долей в 65-метровой квартире, которой пользуется сам чиновник.

ИА «Орелград»