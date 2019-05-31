Орловским священникам вручили золотые кресты

31.5.2019 | 17:05 Новости, Общество

Архиерейские награды были вручены на епархиальном собрании.

Как сообщает Орловская митрополия РПЦ, митрополит Тихон провел свое первое епархиальное собрание на Орловской кафедре. Напомним, что он перебрался в Орел этой весной. По подсчетам организаторов, на собрание явились 100 священнослужителей Орловской епархии. Оно прошло в храме Смоленской иконы Божией Матери.

Некоторые из присутствовавших получили архиерейские награды. Так, сразу семь человек были удостоены права ношения наперсного креста золотого цвета. В частности, его получил казначей Свято-Успенского мужского монастыря иеромонах Митрофан (Бородин), настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери села Кутафино Кромского района иерей Иаков Гапеев, клирик Свято-Никольского храма иерей Павел Гоманов и другие.

«Правом ношения камилавки удостоен клирик храма святой блаженной Матроны Московской города Орла иерей Владислав Колупаев, — добавили в митрополии. — Череда наград завершилась вручением двойного ораря двум иеродиаконам: Григорию (Стонкееву) — насельнику Свято-Успенского мужского монастыря и Елеазару (Сухорукову) — референту-секретарю главы Орловской митрополии».

Отметим, что камилавка – это высокий головной убор православных священников, жалуемый за отличие. Орарь – это часть облачение священника в виде ленты. Соответственно, двойной орарь – это две ленты. Считается, что право ношения двойного ораря является первой наградой диаконов, ее вручают как минимум через пять лет после начала служения.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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