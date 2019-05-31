Орловским священникам вручили золотые кресты

Архиерейские награды были вручены на епархиальном собрании.

Как сообщает Орловская митрополия РПЦ, митрополит Тихон провел свое первое епархиальное собрание на Орловской кафедре. Напомним, что он перебрался в Орел этой весной. По подсчетам организаторов, на собрание явились 100 священнослужителей Орловской епархии. Оно прошло в храме Смоленской иконы Божией Матери.

Некоторые из присутствовавших получили архиерейские награды. Так, сразу семь человек были удостоены права ношения наперсного креста золотого цвета. В частности, его получил казначей Свято-Успенского мужского монастыря иеромонах Митрофан (Бородин), настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери села Кутафино Кромского района иерей Иаков Гапеев, клирик Свято-Никольского храма иерей Павел Гоманов и другие.

«Правом ношения камилавки удостоен клирик храма святой блаженной Матроны Московской города Орла иерей Владислав Колупаев, — добавили в митрополии. — Череда наград завершилась вручением двойного ораря двум иеродиаконам: Григорию (Стонкееву) — насельнику Свято-Успенского мужского монастыря и Елеазару (Сухорукову) — референту-секретарю главы Орловской митрополии».

Отметим, что камилавка – это высокий головной убор православных священников, жалуемый за отличие. Орарь – это часть облачение священника в виде ленты. Соответственно, двойной орарь – это две ленты. Считается, что право ношения двойного ораря является первой наградой диаконов, ее вручают как минимум через пять лет после начала служения.

ИА «Орелград»