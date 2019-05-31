Орловское МЧС подсчитало количество ложных выездов

31.5.2019 | 15:06 Новости, Общество

С начала года зарегистрировано 7 сообщений о ЧП, которых не было

С января по апрель 2019 года ГУ МЧС по Орловской области зарегистрировало 7 ложных сообщений о происшествиях, рассказали в пресс-службе ведомства.

По два раза спасатели отправлялись на ложные выезды в Орловском и Глазуновском районах. Еще три сообщения были зафиксированы в Орле, Мценске и Хотынецком районе.

Поиск хулиганов осложняет то, что они не оставляют своих контактных данных, не выходят на связь или вообще звонят на экстренный номер по телефону без сим-карты. МЧС проводит проверки по всем случаям ложных вызовов. К работе подключены полиция, «Ростелеком», сотовые операторы и чиновники.

В ведомстве напомнили, что за шуточный вызов МЧС придется заплатить штраф от 1000 до 1500 рублей. А вот за ложное сообщение о теракте наступает уголовная ответственность. Кстати, с начала года МЧС 12 раз выезжало после подобных писем или звонков.

ИА «Орелград»

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