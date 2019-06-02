Орловец избил незнакомца и потребовал выкуп

2.6.2019 | 11:25 Новости, Общество

В Новосиле суд рассмотрел дело об уличном грабеже.

Как сообщили в суде Новосильского района, местный житель был признан виновным в совершении грабежа с применением насилия. Жертвой нападения стал незнакомец.

Потерпевший сидел на выступе бетонного ограждения. В руках у него был мобильный телефон. Подсудимый подошел к нему и нанес удар ногой по лицу. Затем грабитель поднял выпавший из рук жертвы мобильник и потребовал выкуп. Он обещал отдать телефон лишь после того, как потерпевший заплатит ему 2 тысячи рублей.

Последний испугался и выполнил требование. Он сходил к ближайшему банкомату, снял деньги и отдал требуемый выкуп. Однако грабитель повел себя еще более нагло и потребовал заплатить ему еще 2 тысячи рублей. Это требование также было выполнено.

В ходе следствия грабитель отказался давать показания, а в суде отрицал свою вину. Потерпевший сначала его опознал. Затем, видимо испугавшись, изменил показания и заявил, что не видел лица грабителя. И только в суде признал, что преступник давил на него в ходе следствия.

Приговором районного суда грабитель наказан 3 годами и 6 месяцами лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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