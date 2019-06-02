В Орле улицу Пушкина будут охранять

2.6.2019 | 15:32 Культура, Новости

Областные власти ввели особый режим в историческом комплексе.

Правительство Орловской области установило охранную зону объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс жилой застройки», XIX века. Речь идет об участке в Орле, охватывающем дома №№ 62-68 на улице Пушкина.

Отныне эта территория наделена особым статусом. Все работы на ней будут строго регламентированы. Например, постановлением запрещено изменять исторический облик комплекса. Кроме того, установлена так называемая «зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения».

Со схемой границ охранной зоны можно ознакомиться на официальном портале Орловской области. Отметим, что она включает один участок, расположенный к западу и югу от комплекса зданий и охватывающий часть территории квартала, ограниченного улицами Пушкина, 1-й Курской, 2-й Курской и Новосильской.

ИА «Орелград»

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