«Судбищенскую битву» обещают сдать, но с опозданием

Однако в мэрии Орла считают, что пока ситуация находится под контролем.

Напомним, сейчас строительством мемориального комплекса «Судбищенская битва» занимается «УПМК-22». Также компания ремонтирует участок улицы Комсомольской (между Гостиной и Красина). Сегодня стало известно, что ООО задолжало работникам миллионы рублей.

В пресс-службе городской администрации пояснили, что в рамках муниципального контракта, заключённого по проекту «Судбищенская битва», мэрия ведёт постоянный мониторинг. «Объединённый муниципальный заказчик», подписавший данный контракт, выполняет свои собственные обязательства в полном объёме.

В то же время в мэрии признали, что «Уваровская передвижная механизированная колонна №22» столкнулась с финансовыми трудностями, но объяснили это «внутренними вопросами» компании, а также её деятельностью в других регионах.

««УПМК-22» уже предпринимает меры по стабилизации финансового положения», — заверили в городской администрации.

Также ситуацию прокомментировали и в самой компании.

«Мы начали постепенно рассчитываться с людьми… Объект не бросаем — работа идёт, материалов хватает. Да, по срокам придётся немного сдвинуться, но всё обязательно доведём до конца», — высказался директор «УПМК-22» Николай Кутлунин.

