Бутылку сваренного под Орлом самогона оценили в 20 тысяч рублей

В Верховье суд наказал самогонщицу крупным штрафом.

Жительница Верховского района привлечена к уголовной ответственности за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Причем обвинительный приговор уже вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба Верховского районного суда.

Местная жительница попалась на незаконном сбыте самогона, приготовленного в домашних условиях. Самогонщицу подвела всего одна бутылка емкостью 0,5 литра, которую она продала «случайному» покупателю за 100 рублей.

Экспертиза показала, что напиток домашней выработки содержит «токсические микропримеси, не характерные для водки и спирта». В связи с этим суд признал данную спиртосодержащую жидкость некачественным и опасным продуктом.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, поскольку женщина вину признала в полном объеме. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»