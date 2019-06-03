На ремонт орловского пункта передержки животных нужно 3,7 млн

Здание на территории Спецавтобазы находится в аварийном состоянии

Информация об этом прозвучала на совместном рабочем совещании аграрного комитета и комитета по взаимодействию со СМИ и общественными организациями орловского облсовета. К обсуждению были привлечены представители прокуратуры, общественных организаций, депутаты.

Как доложил начальник областного управления ветеринарии Алексей Максимовский, нормативно-правовая база региона приводится в порядок. Сейчас решается вопрос с ремонтом крыши в здании свинарника расположенного на территории «Спецавтобазы». Сейчас он переоборудован под пункт передержки бездомных животных, но не функционирует. В первую очередь нужен ремонт крыши. Его оценили в 3,7 миллиона рублей. Затем придется решить вопрос с подведением воды и электроэнергии.

Присутствующий на мероприятии руководитель департамента сельского хозяйства Дмитрий Бутусов пояснил, что основной вопрос лежит в плоскости нехватки средств. Сейчас содержание одного животного в сутки обходится примерно 100 рублей. Также Бутусов отметил, что прорабатывается вопрос с передачей полномочий по отлову животных на уровень муниципалитетов, однако это сложная процедура, требующая тщательной проработки.

Депутат областного совета Владимир Масалов отметил, что пункт передержки не должен стать источником опасных инфекций, так как скопление животных способствует их распространению. Также он выразил точку зрения, что услуги в приюте должны оказывать государственные или муниципальные центры ветеринарии, так как с частными центрами часто сложно проверить объем оказанных ими работ.

ИА «Орелград»