Стало известно, чем в Орле наградят победителей «театрального» конкурса

Озвучены условия нового конкурса от депутатов облсовета.

Орловский облсовет народных депутатов учредил конкурсе «Творческая работа «Орел театральный». Условия были озвучены на прошедшей сессии. Депутат Олег Кошелев отметил, что конкурс «организуется в целях пропаганды театрального искусства». Участникам потребуется написать эссе.

Основными задачами объявлены приобщение граждан к театральному искусству, привлечение общественного внимания к театральной жизни Орловщины и содействие творческому развитию граждан.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, проживающие на территории Орловской области, в возрасте от 14 лет и старше. Предусмотрено две возрастные группы: от 14 до 23 лет включительно и от 24 лет и старше.

В каждой группе жюри выберет по три победителя. Их наградят почетными грамотами Орловского областного Совета народных депутатов с выплатой единовременного поощрения. За первое место приз составит 3000 рублей, за второе – 2500, за третье – 2000 рублей.

ИА «Орелград»