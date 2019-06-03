В Орле прошел восьмой «Велодень»

Участниками стали более 2 тысяч человек

В Орле 2 июня в восьмой раз прошла ежегодная акция «Велодень», приуроченный ко Всемирному дню велосипеда.

Участниками праздника стали более 2 тысяч человек. Они проехали от площади Ленина по улицам Максима Горького, 60-летия Октября, Герцена, Московской, Гостиной, Карачевской, 1-й Посадской и через Брестскую вернулись на площадь.

Там велосипедистов ждали конкурсы – полоса препятствий, баланс, езда с вывернутым рулем и удержание байка на вытянутых руках. В этом году организаторы вернули конкурс костюмов и создали фотозоны, где каждый мог сделать фото на память.

ИА «Орелград»