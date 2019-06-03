В Орловской области запретят выбирать депутатов досрочно

Облсовет изменил региональное выборное законодательство.

Областной парламент во втором чтении и окончательной редакции внес поправки в региональный закон «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов». Инициатором выступила Избирательная комиссия Орловской области.

Новая редакция закона не коснется действующих депутатов, но будет применена на следующих выборах. Поправки призваны отправить в прошлое такой механизм волеизъявления как досрочное голосование.

Вместо этого жители Орловской области получат право голосовать по месту нахождения. Как пояснили в облизбиркоме, речь идет об избирателях, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства.

Отныне они вправе подать в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения. Этот механизм уже внедрен на федеральном уровне и носит условное название «Мобильный избиратель».

«Данный вид реализации активного избирательного права будет применяться вместо досрочного голосования», — подчеркнули в облизбиркоме.

Кроме того, новым законом закреплена возможность расширения полномочий Общественной палаты «в части назначения наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории Орловской области, при проведении выборов депутатов облсовета».

ИА «Орелград»