Евгения Мельника-младшего вернули в КПРФ

В орловском обкоме снова неспокойно.

Орловский областной комитет КПРФ восстановил в партии бывшего депутата облсовета Евгения Мельника-младшего. Об этом сообщил еще один экс-представитель коммунистов в заксобрании Андрей Чижов.

По его словам, решение было принято 31 мая 2019 года после волнений, которые повлекло за собой исключение Мельника. Как уже рассказывал «Орелград», экс-депутат потерял членство в КПРФ 22 мая. Один из присутствовавших коммунистов мотивировал решение фразой «Гидре нужно рубить головы».

После исключения Мельника первичная организация, в которой он состоял, начала выражать недовольство решением обкома. К ним пришел руководитель фракции КПРФ в облсовете Вячеслав Морозов и стал угрожать распустить «первичку», если коммунисты не прекратят бунт.

По информации Чижова, Морозова охранял депутат облсовета Руслан Фрайда, который в свое время получил место Чижова в заксобрании — как полагают эксперты, за преданность руководству обкома.

В знак протеста после исключения Мельника орловские коммунисты начали выходить из партии, и тогда руководство обкома пошло на попятную.





Конфликт в КПРФ

Коммунисты провалили две выборные кампании подряд. В 2015 году КПРФ значительно сократила свою численность в горсовете, а в 2016 году – в облсовете. На этом фоне лидер орловского обкома Василий Иконников был выдвинут заксобранием на пост члена Совета Федерации.

Часть коммунистов задалась вопросом, каким образом после провала единороссы выдвинули своего главного политического оппонента в сенаторы. Они сделали вывод, что Иконников намеренно раскалывает партийную организацию.

В декабре 2016 года отделение КПРФ в Северном районе Орла заявило о «судилище», которое вершится в их отношении. До этого руководство обкома распустило райком, где состояли 140 человек. В число «бунтарей» оно внесло в том числе Андрея Чижова и Владимира Загайнова.

Для разрешения конфликта КПРФ отправило в Орел главу центральной контрольно-ревизионной комиссии Николая Иванова. Впрочем, несмотря на то, что он заявлял об обнаружении рычагов для прекращения войны, конфликт не закончился.

В январе коммунисты начали одиночные пикеты против Иконникова. Они обвинили его в «продаже товарищей» и потребовали уйти из партии.

Тогда же коммунисты Северного райкома попытались попасть в обком, но их не пускала полиция. От своих однопартийцев они слышали, что «никогда не были коммунистами», а стражи порядка оберегают здание обкома как раз от них.

В итоге на митинг в день смерти Ленина коммунисты разделились на две колонны. Протестующих против политики Иконникова было гораздо больше, сам сенатор мероприятие проигнорировал.

В конце января в орловском горкоме КПРФ был избит член партии Александр Арбузов, участник одиночного пикета против Иконникова. Его доставили в травмпункт с повреждением живота.

Коммунистов Северного района поддержало Верховье. Иконников отправил туда инспекцию в лице экс-депутата орловского облсовета Алексея Лупина и депутата горсовета Орла Ивана Дынковича. После их визита первый секретарь Верховского райкома КПРФ Валерий Воробьев обвинил руководство обкома в расколе партии, открытой лжи и двойных стандартах.

Сам Иконников обвинил в организации беспорядков руководителя администрации губернатора Вадима Соколова и Загайнова, который стал его заместителем, когда лишился всех партийных постов.

Пикеты против Иконникова добрались до Москвы, а в Орле собирали подписи за его отзыв из Совета Федерации. После протестов в столице лидер КПРФ Геннадий Зюганов вызвал Иконникова «на разговор», и открытая фаза конфликта утихла.

ИА «Орелград»