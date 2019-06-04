Избивший задержанного начальник РОВД подал заявление об уходе

Сейчас оно находится на рассмотрении в управлении МВД

Начальник ОМВД России по Дмитровскому району Орловской области Валерий Тихонов, который избил задержанного и угрожал ему изнасилованием, подал прошение об отставке. Об этом «Орелграду» сообщила старший помощник прокурора региона Татьяна Цуканова.

По ее словам, документ сейчас находится на рассмотрении в управлении МВД по Орловской области. Оперативный комментарий в пресс-службе этого ведомства получить не удалось.

Напомним, ранее суд Дмитровского района отказался отстранять Тихонова от должности по ходатайству Следственного комитета. Прокуратура не обжаловала решение суда, потому что признала справедливой его позицию – документ СК был подан с нарушениями.

Повторное ходатайство не последовало, потому что Тихонов попросил об отставке.

Видео с участием Тихонова появилось в интернете в середине мая. По данным источников, начальник РОВД избил задержанного за незначительный проступок молодого человека. Тихонов угрожал ему сексуальным надругательством, а также обещал помочиться на задержанного.

В Следственном комитете завели уголовное дело на Тихонова по статье «Превышение должностных полномочий». В УМВД, в свою очередь, говорили, что о ролике доложено начальнику главка Юрию Савенкову. Если вина сотрудника полиции подтвердится, его «уволят по отрицательным мотивам».

ИА «Орелград»