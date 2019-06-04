Мусор из Железнодорожного района будет вывозить фирма с московским учредителем

На рынок Орла заходит «Экологистик».

Орловский регоператор по обращению с отходами «Зеленая роща» меняет компанию, которая будет вывозить мусор из Железнодорожного района. С 5 июня к работам приступает фирма «Экологистик». Она сменит «Экотексити», к которому у регоператора были претензии.

У «Экологистика» есть мусоровозы с голландским оборудованием на шасси автомобилей MAN и Iveco, сообщили в пресс-службе «Зеленой рощи». До конца 2019 года перевозчик планирует обновить все контейнеры Железнодорожного района. Уже на этой неделе будут установлены 650 новых ящиков.

«За работой спецтехники следит единая диспетчерская служба. Каждый автомобиль оснащен телеметрией. Установленные видеокамеры фиксируют время и процесс уборки площадок. Системы GPS и ГЛОНАСС позволяют фиксировать перемещение автомобилей в реальном времени», — указано в пресс-релизе.

По данным rusprofile.ru, «Экологистик» зарегистрирован в Орле в апреле 2018 года. Уставный капитал составляет 5,01 млн рублей. Гендиректором является Андрей Соколов, а единственным учредителем – московский бизнесмен Игорь Парциба. Помимо мусора, он занимается строительством жилых домов – в частности, с 2002 года работает учрежденное им ООО «Валентина».

Напомним, не так давно «Зеленую рощу» возглавил бывший московский чиновник Александр Ворожбит.

ИА «Орелград»