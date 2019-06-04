Стало известно, во сколько обойдется строительство онкоцентра в Орле

4.6.2019 | 9:30 Медицина, Новости, Общество

Областные власти определились со сроками и объемами финансирования.

Правительство Орловской области приняло решение о подготовке и реализации в 2019-2021 годах бюджетных инвестиций в объект капитального строительства. Речь идет о возведении хирургического корпуса Орловского онкологического диспансера. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора по планированию, экономике и финансам Вадима Тарасова.

Как следует из документации, срок ввода объекта в эксплуатацию намечен на 2021 год. Мощность хирургического корпуса составит 140 коек.

Общий предельный объем инвестиций из областного бюджета на осуществление капитальных вложений, то есть предельная стоимость строительства объекта, составит 1,299 миллиарда рублей.

Из них 15,2 миллиона рублей планируется потратить на проектные и изыскательские работы. Эту сумму в 2019 году выделят из областного бюджета.

В 2020 году из федерального бюджета должно поступить более 620 миллионов рублей, в 2021-м – более 650 миллионов. Вклад Орловской области будет скромным. В 2020-2021 года регион вложит в строительство чуть менее 13 миллионов рублей.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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