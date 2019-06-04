В Орле расскажут, на что Клычков и его команда потратили казенные миллиарды

В Орле пройдут публичные бюджетные слушания.

Орловский облсовет народных депутатов определился с датой проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета региона за 2018 год. Мероприятие состоится 26 июня 2019 года в 10 часов в малом зале администрации Орловской области. Сам отчет можно найти на официальном сайте регионального парламента.

Жителям региона расскажут, сколько средств и на что истратила в прошлом году команда Андрея Клычкова. Согласно отчету, представленному региональным правительством, доходы областного бюджета оставили 33,222 миллиарда рублей. Прирост к уровню 2017 года – 5,022 миллиарда.

Расходы областного бюджета за 2018 год составили 32,896 миллиарда рублей. То есть бюджет был исполнен с профицитом в объеме 326,1 миллиона рублей. Эти деньги то ли просто не успели потратить, то ли просто не нашли, на что их направить. Возможно, чиновники объяснят это в ходе публичных слушаний.

Авторы отчета уверяют, что при исполнении расходной части областного бюджета в первоочередном порядке финансировалась заработная плата с начислениями работникам бюджетной сферы.

Кстати, на денежное содержание государственных гражданских служащих Орловской области в 2018 году было потрачено 543,893 миллиона рублей. Обслуживание государственного долга Орловской области в прошлом году обошлось казне в 945,6 миллиона. Расходы на социально-культурную сферу составили 21,179 миллиарда рублей.

Дорожный фонд Орловской области за 2018 год «съел» 4,595 миллиарда рублей с приростом к уровню 2017 года на 818,5 миллиона рублей, или на 21,7 процента. Муниципальным образованиям в 2018 году были выделены межбюджетные трансферты в объеме 9,772 миллиарда.

ИА «Орелград»