Кое-как собрали. На улицы Орла вышел первый московский троллейбус

С гербом Москвы на борту – чтобы все видели!
МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» (ТТП) выпустило в рейс первый троллейбус, подаренный Орлу Москвой. На это обратили внимание в группе «Транспорт 57».
Авторы публикации отметили, что единица электротранспорта с бортовым номером 1152 курсирует по маршруту №1 «Автовокзал – санаторий «Лесной». В салоне ведется видеонаблюдение. Примечательно, что на переднюю часть троллейбуса нанесли герб Орла, а на левом борту остался герб столицы.
Троллейбус пришлось собирать из нескольких доноров, сообщили «Орелграду» в ТТП. Ремонт завершился неделю назад, и глава предприятия Александр Коровин поручил выпустить его на линию – потому что «везде раструбили, что Москва помогла». Отдельные детали пришлось изготавливать мастерам ТТП.
«У нас серьезные старые специалисты. Они могут черта сделать», — сказал собеседник агентства.
Представитель ТТП еще раз подтвердил, что троллейбусы приехали в Орел в удручающем состоянии и без документов. Но еще хотя бы одна единица электротранспорта из Москвы вряд ли в ближайшее время появится на улицах Орла.
«Надо новые троллейбусы покупать. Включаться в федеральные программы. Вот это будет шанс [для ТТП], а не старье собирать, — добавили на предприятии. – Наши троллейбусы ходят по 30 лет, потому что у мастеров золотые руки».
- Напомним, что инициатором передачи Орлу московского электротранспорта, «побегавшего» по столичным улицам, был губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он говорил, что это прекрасная возможность обновить местный парк практически бесплатно.
- Еще в феврале 2018 года СМИ сообщили, что трамваи и троллейбусы, которые Москва отдает Орлу, находятся в удручающем состоянии и требуют капремонта за большие деньги. Срок их службы подходит к концу, а пробег превышает 600-800 тысяч километров.
- Это не смутило властей, и Орел даже заплатил за транспортировку трамваев и троллейбусов. К осени они доехали до областного центра, и активисты выяснили, что некоторые единицы даже были участниками ДТП.
ИА «Орелград»,
фото Антона Мишина