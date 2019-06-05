Кое-как собрали. На улицы Орла вышел первый московский троллейбус

С гербом Москвы на борту – чтобы все видели!

МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» (ТТП) выпустило в рейс первый троллейбус, подаренный Орлу Москвой. На это обратили внимание в группе «Транспорт 57».

Авторы публикации отметили, что единица электротранспорта с бортовым номером 1152 курсирует по маршруту №1 «Автовокзал – санаторий «Лесной». В салоне ведется видеонаблюдение. Примечательно, что на переднюю часть троллейбуса нанесли герб Орла, а на левом борту остался герб столицы.

Троллейбус пришлось собирать из нескольких доноров, сообщили «Орелграду» в ТТП. Ремонт завершился неделю назад, и глава предприятия Александр Коровин поручил выпустить его на линию – потому что «везде раструбили, что Москва помогла». Отдельные детали пришлось изготавливать мастерам ТТП.

«У нас серьезные старые специалисты. Они могут черта сделать», — сказал собеседник агентства.

Представитель ТТП еще раз подтвердил, что троллейбусы приехали в Орел в удручающем состоянии и без документов. Но еще хотя бы одна единица электротранспорта из Москвы вряд ли в ближайшее время появится на улицах Орла.

«Надо новые троллейбусы покупать. Включаться в федеральные программы. Вот это будет шанс [для ТТП], а не старье собирать, — добавили на предприятии. – Наши троллейбусы ходят по 30 лет, потому что у мастеров золотые руки».

Напомним, что инициатором передачи Орлу московского электротранспорта, «побегавшего» по столичным улицам, был губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он говорил, что это прекрасная возможность обновить местный парк практически бесплатно.

Еще в феврале 2018 года СМИ сообщили, что трамваи и троллейбусы, которые Москва отдает Орлу, находятся в удручающем состоянии и требуют капремонта за большие деньги. Срок их службы подходит к концу, а пробег превышает 600-800 тысяч километров.

Это не смутило властей, и Орел даже заплатил за транспортировку трамваев и троллейбусов. К осени они доехали до областного центра, и активисты выяснили, что некоторые единицы даже были участниками ДТП.

ИА «Орелград»,

фото Антона Мишина