Орловец случайно застрелил товарища по охоте

5.6.2019 | 9:54 Новости, Происшествия

Возбуждено уголовное дело.

Орловец 2 июня по неосторожности убил своего друга, с которым вместе незаконно охотился, сообщили в Следственном комитете.

Инцидент случился в лесополосе на территории ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур». Мужчины планировали подстрелить косулю. Но 55-летний охотник случайно выстрелил в голову своему 62-летнему компаньону. Тот скончался на месте происшествия.

Расследование уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности» продолжается.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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