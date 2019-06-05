Орловец случайно застрелил товарища по охоте

Возбуждено уголовное дело.

Орловец 2 июня по неосторожности убил своего друга, с которым вместе незаконно охотился, сообщили в Следственном комитете.

Инцидент случился в лесополосе на территории ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур». Мужчины планировали подстрелить косулю. Но 55-летний охотник случайно выстрелил в голову своему 62-летнему компаньону. Тот скончался на месте происшествия.

Расследование уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности» продолжается.

ИА «Орелград»