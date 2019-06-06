Модульным строительством интересуются орловские застройщики

Федеральные эксперты считают, что оно скоро может захватить рынок

Управляющий директор ПАО «Орелстрой» Денис Бавыкин назвал модульное строительство технологией, представляющей профессиональный интерес специалистов.

По оценке экспертов «Дом.РФ», 44% россиян нуждаются в улучшении жилищных условий. Для них необходимо построить 1,2 млрд квадратных метров жилья. Упростить и ускорить процесс можно с помощью модульных домов – они возводятся из конструкций заводского производства.

Большая часть элементов модульных домов делается на предприятиях. Блоки могут приехать на стройплощадку с уже покрашенными стенами. Здание буквально собирают на фундаменте. В итоге срок строительства сокращается до пары недель.

При этом дом не будет ничем отличаться от построенного привычным способом. Преимуществ несколько: это и снижение человеческого фактора, уменьшение объемов строительного мусора, снятие проблемы с нехваткой опытных рабочих. Риск возникновения несчастных случаев на стройке также снижается.

«Модульное строительство — одна из многочисленных современных технологий, которая, безусловно, заслуживает внимания профессионалов строительной сферы. Одним из ее преимуществ является минимизация «человеческого фактора» — блоки изготавливаются в заводских условиях. Монтаж дома можно вести в любую погоду, круглый год, и это не скажется на качестве работ. Уменьшение сроков строительства, количества рабочих и дорогостоящих процессов автоматически приводит к снижению всех издержек. Также снижаются транспортные расходы. Это сокращает стоимость квадратного метра такого жилья. Но увидеть и «вторую сторону медали» можно будет только после того, как данное технологическое решение начнет применяться на практике. Вполне вероятно, что надежды разработчиков и девелоперов оправдаются», — рассказал Бавыкин.

ИА «Орелград»

Читайте также: Интервью Дениса Бавыкина – о строительном рынке Орловской области, перспективах отрасли в России и ПАО «Орелстрой»