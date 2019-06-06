Под Орлом банк пытался отсудить долг покойника

Решение по непростому гражданскому делу было вынесено заочно.

Как пояснили в суде Урицкого района, один из банков подал иск о взыскании кредитной задолженности. Договор займа был оформлен в 2013 году, его сумма не разглашается. Однако в 2017 году заемщик умер, не успев погасить долг. Не стал его списывать и банк.

Финансовая организация решила, что кредит должна погасить бывшая сожительница умершего клиента. Именно она стала ответчиком по данному делу. По мнению банка, эта женщина является наследником умершего.

Но суд установил, что это не так. На самом деле наследником первой очереди после смерти заемщика является его дочь. Ведь мужчина в законном браке со своей сожительницей не состоял.

Что касается дочери, то после смерти отца она в права наследования не вступала. Да и других наследников, которые получили бы хоть что-то, суд не нашел.

В результате банку было отказано в удовлетворении исковых требований.

ИА «Орелград»