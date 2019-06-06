Трио орловских фотографов покажет снимки природы

Выставка открывается завтра, 7 июня

Неформальное объединение «Дикие фотографы», в которое входят Алексей Бородин, Дмитрий Голубев и Александр Лебедев, устраивают выставку пейзажной фотографии «Природа родного края». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию.

В экспозиции будет представлено 40 работ, большая часть из них никогда не выставлялась. Снимки сделаны в последние два года на реках Оптуха, Зуша, Недна, Рыбница, в Орловском полесье, на Балке Непрец.

«Большинство из них сделаны в удалённых нетронутых уголках в рассветный час, и это действительно нечто особенное. На фото орловский край предстаёт во всём волшебстве утренней мистерии. Оказывается, наш край невероятно красив, чем и делятся три фотографа», — говорится в пресс-релизе.

Выставка открывается 7 июня в 16 часов в областном выставочном центре на улице Салтыкова-Щедрина, 33. Она будет доступна для просмотра до 14 июля.

ИА «Орелград»