Убийство подростка под Орлом случилось в ходе пьяного конфликта

Мужчина не давал парню вынырнуть

«Орловское информбюро» обнародовало подробности убийства 17-летнего юноши на пруду в Кромском районе. Как сообщалось ранее, трагедия произошла 4 июня в Стрелецком сельском поселении.

На пруду отдыхали двое мужчин, туда же пришла компания молодых парней. Все употребляли алкоголь. Ссора завязалась из-за неосторожно брошенной фразы.

35-летний орловец и его жертва оказались в воде. Мужчина не давал юному сопернику вынырнуть, заставляя его уходить под воду. В итоге молодой человек погиб.

«Свою вину в совершенном преступлении он признать не захотел. Для следователей это не принципиально, улики и показания очевидцев, говорят в СКР, изобличают убийцу не хуже явки с повинной», — сообщает издание.

ИА «Орелград»