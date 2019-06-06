Убийство подростка под Орлом случилось в ходе пьяного конфликта

6.6.2019 | 17:28 Новости, Происшествия

Мужчина не давал парню вынырнуть

«Орловское информбюро» обнародовало подробности убийства 17-летнего юноши на пруду в Кромском районе. Как сообщалось ранее, трагедия произошла 4 июня в Стрелецком сельском поселении.

На пруду отдыхали двое мужчин, туда же пришла компания молодых парней. Все употребляли алкоголь. Ссора завязалась из-за неосторожно брошенной фразы.

35-летний орловец и его жертва оказались в воде. Мужчина не давал юному сопернику вынырнуть, заставляя его уходить под воду. В итоге молодой человек погиб.

«Свою вину в совершенном преступлении он признать не захотел. Для следователей это не принципиально, улики и показания очевидцев, говорят в СКР, изобличают убийцу не хуже явки с повинной», — сообщает издание.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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