В Орле объявили охоту на «черных перевозчиков» мусора

Горожан призвали фиксировать мусорные нарушения на фото и видео.

Призыв прозвучал на заседании оперативного штаба по вывозу мусора, которое провел мэр города Василий Новиков. Подробности сообщила пресс-служба Орловского горсовета народных депутатов. Суть проблемы заключается в том, что в Орле действуют некие «черные перевозчики» мусора.

Чиновники и депутаты даже составили их словесный портрет. Это нелегальные предприниматели, которые предлагают горожанам за определенную плату вывезти накопившийся мусор – те отходы, с вывозом которых не справляется региональный оператор.

Как правило, клиентами «черных перевозчиков» становятся жители частного сектора, в котором, как признают муниципальные власти, «существует проблема перенакопления ТКО».

Работают такие перевозчики на автомобилях «Газель». Подмечено, что мусор зачастую они вывозят на пустыри, образуя стихийные свалки. Привлечь их к ответственности нелегко. Правом составлять протоколы, причем только при наличии зафиксированных материалов о правонарушении, наделены только сотрудники регионального управления Росприроднадзора и Орелоблэконадзором.

«В этой связи орловцам рекомендовано фиксировать такие нарушения на фото и видео, а затем направлять в вышеперечисленные ведомства», — сообщили в пресс-службе Орловского горсовета.

ИА «Орелград»