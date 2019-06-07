Орловцы смогут сдать отработанные батарейки

7.6.2019 | 17:25 Новости, Общество

Их отправят на переработку в Челябинск

Жителей Орла приглашают сдать отработанные батарейки. Контейнер для сбора установят на улице Пролетарская гора в районе площади Ленина.

Собранные элементы питания отправят на завод ГК «Мегаполистерус» в Челябинск. Пресс-служба мэрии Орла сообщила, что предприятие сможет переработать их с 94-процентной эффективностью.

«Благодаря участию города в федеральной акции ожидается, что на завод будет направлено более 1 000 тонн использованных батареек. В результате переработки это количество позволит получить по меньшей мере 80 тонн цинка, 100 тонн графита и 300 тонн марганца, которые можно будет использовать в новом производстве», — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время в 30 различных городах установлено более 650 контейнеров для накопления отработанных элементов питания.

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Орелград. 2019 год

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