В Орле «грабители с большой дороги» получили 23 года колонии

Облсуд подтвердил законность и справедливость приговора по делу о разбое.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, апелляционная инстанция оставила без изменений обвинительный приговор в отношении двоих жителей Курской области Роланда Джиоева и Вячеслава Бородина. Кстати, их дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.

Подсудимых признали виновными в покушении на убийство и разбое. Жертвами нападения стали двое их знакомых. Они отправились в Москву и продали там мясо. Домой возвращались с крупной суммой денег. Джиоев и Бородин знали об этом.

Они заранее спланировали нападение и запаслись огнестрельным оружием. Своих жертв грабители подкараулили на трассе М-2 «Крым» на территории Мценского района. Там они совершили разбойное нападение, но «не смогли довести преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам».

«Присяжные согласились с позицией государственного обвинения и пришли к единодушному выводу о виновности подсудимых, — сообщили в прокуратуре региона. — На основании обвинительного вердикта судом постановлен приговор, которым Джиоеву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Бородину — 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима».

ИА «Орелград»