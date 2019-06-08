КСП подтвердила закупки фальсификата для соцучреждений

Продукты поставлялись по ценам намного ниже рыночных.

Контрольно-счетная палата Орловской области провела проверку регионального департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства в сфере закупок продуктов питания для подведомственных учреждений. Кстати, департамент является учредителем 63 социальных учреждений.

Впрочем, проверка была выборочной. Информация о закупках за 2018 год была запрошена у 29 учреждений. Выводы аудиторов подтвердили то, о чем ранее уже сообщали региональные управления Роспотребнадзора и Россельхознадзора: в социальные учреждения Орловской области поставляли фальсификат.

Так, КСП выявила у 25 учреждения значительные отклонения закупочных цен на продукты относительно средних рыночных цен. В частности, сливочное масло, творог и сметана закупались на 40-80 процентов дешевле, чем они в среднем стоят на потребительском рынке региона.

Как следует из отчета КСП, основными поставщиками, в том числе молочной продукции, являлись ИП Бруев А.Н., ИП Нерушева Т.В. и ИП Сопов М.В.

«Согласно представленной информации лишь 15 процентов подведомственных департаменту учреждений осуществляли экспертизу поставленных продуктов питания с привлечением экспертных организаций, — сообщили в КСП. — По результатам экспертиз, например, по маслу сливочному, были установлены факты фальсификации. При этом и в другие учреждения, подведомственные департаменту (как минимум в 11 учреждений), поставлялось сливочное масло данного производителя».

По результатам проверки был отмечен «недостаточный контроль за качеством поставляемых в социальные учреждения продуктов питания». Руководителю департамента Ирине Гаврилиной направлено «представление с предложениями, направленными на обеспечение эффективного расходования бюджетных средств».

Материалы контрольного мероприятия уже переданы в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»