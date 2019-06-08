Орловскую область атаковали бабочки

Массовый лет Vanessa cardui зарегистрирован Россельхознадзором.

Территориальное управление Россельхознадзора выступило с официальным разъяснением по поводу массового появления бабочек в Орловской и Курской областях. В ведомстве говорят, что в последнее время поступает множество жалоб от сельчан.

Бабочки в огромном количестве наблюдаются на сельхозугодьях. Многих это пугает – люди боятся, что милые создания съедят урожай. В Россельхознадзоре пояснили, что речь идет о бабочках репейницах (Vanessa cardui).

«В конце мая и начале июня отмечен их массовый лет, — рассказали в ведомстве. — Ареал обитания репейницы охватывает все материки, за исключением Южной Америки и Антарктиды. Родиной этого вида является Северная и Центральная Африка. Именно оттуда, в несколько этапов, репейницы ежегодно мигрируют в Европу, порой долетая до субарктических широт. Это одна из самых известных среди бабочек-путешественниц».

Впрочем, сказать точно, откуда прилетели бабочки, специалисты пока не могут. Для этого требуется провести тщательное исследование. В европейских странах бабочек метят подобно кольцеванию птиц. Для нашей страны, учитывая огромное количество насекомых, это удовольствие дорогое. Поэтому у нас метят не каждую бабочку, а целые стаи, используя химические маркеры или радиоактивные изотопы.

«До сих пор не совсем ясно, что является главным ориентиром для репейниц во время дальних перелетов — положение солнца, феромонный сигнал летящих впереди особей или магнитное поле Земли, — говорят в ТУ Россельхознадзора. — Бабочки летят стаями с юга на север через всю Европу, чтобы дать жизнь новому поколению, распространяясь на расстояние до 5000 км и более. За день они могут пролететь примерно порядка 500 км, летя со скоростью 25-30 км/ч. Летать они могут даже ночью».

Эти бабочки не наносят вреда культурным растениям, они питаются ь пыльцой и нектаром. Однако вред причиняют их гусеницы. Они многоядны, питаются листьями большинства сорных растений. Из культурных растений могут поражать сою, подсолнечник, технические культуры, многолетние травы, бахчевые и овощные.

ИА «Орелград»