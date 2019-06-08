Перевозчики обвинили мэрию Орла в дискриминации

УФАС рассмотрит жалобу на организацию перевозок в Орле.

Управление ФАС России по Орловской области назначило на 1 июля 2019 года рассмотрение антимонопольного дела о нарушении закона о защите конкуренции. Оно было возбуждено в отношении администрации города Орла. Кроме того, участником слушаний станут представители областного департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства.

Дело было возбуждено по заявлению одного из орловских ИП. По сути, он обвинил чиновников в дискриминации. Предприниматель пожаловался в УФАС на то, что в Орле договоры с перевозчиками на обслуживание муниципальных маршрутов заключаются без проведения конкурса.

Антимонопольная служба проверила жалобу и усмотрела в действиях чиновников горадминистрации признаки нарушения закона. Отметим, что 6 июня специально созданная в ведомстве комиссия рассмотрела это дело, но для вынесения решения не хватило материалов. Поэтому были назначены новые слушания.

Тем не менее, позиция администрации города уже известна. Она была доведена до сведения комиссии. По версии мэрии Орла, в сложившейся ситуации виновато правительство Орловской области. 13 августа 2018 года оно издало распоряжение «О разработке единой схемы организации транспортного обслуживания в границах города Орла и Орловского района».

Однако до сих пор эта схема, видимо, еще разрабатывается. А без нее горадминистрация провести открытый конкурс для перевозчиков не может. Заказчиком разработки схемы является вышеупомянутый областной департамент.

Так как единая схема не разработана, мэрия приняла решение о заключении прямых договоров с перевозчиками. Причем сроки несколько раз переносились. Например, с 1 января 2019 года было принято решение продлить срок заключения прямых договоров на три месяца, с 1 апреля 2019 года – еще на пять месяцев.

Пожаловавшийся в УФАС предприниматель считает, что подобные действия лишают его и других ИП возможности работать на городских маршрутах, поскольку чиновники сами выбирают, с кем заключить договор. Сроки же можно переносить многократно.

ИА «Орелград»