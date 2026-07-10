В Орловской области создадут еще один центр поддержки экспорта

Новое учреждение будет носить статус общественно полезного фонда.

Губернатор и глава правительства Орловской области Андрей Клычков распорядился об учреждении общественно полезного фонда «Центр поддержки экспорта Орловской области». Как следует из распоряжения правительства, новая структура создается для оказания услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, которые занимаются экспортом товаров, работ и услуг. Основная цель фонда – помочь орловским предпринимателям выходить на зарубежные рынки и наращивать объемы поставок за пределы России.

Функции и полномочия учредителя от имени Орловской области будут возложены на департамент экономического развития и инвестиционной деятельности. Ведомству предстоит до 1 октября 2026 года утвердить устав фонда, включить в состав высшего коллегиального органа представителей департамента промышленности и торговли, а также совершить все необходимые действия, связанные с учреждением организации.

Как следует из преамбулы губернаторского распоряжения, фонд будет работать в рамках требований Минпромторга России, предъявляемых к центрам поддержки экспорта. Его деятельность направлена на реализацию региональных проектов и программ развития экспорта, финансируемых в том числе из федерального бюджета. Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя губернатора по планированию, экономике и финансам.

Отметим, что в Орловской области уже 10 лет работает региональный центр поддержки экспорта. Эта организация также помогает местным компаниям выходить на зарубежные рынки. Она создавалась как структурное подразделение НО МКК «Фонд микрофинансирования Орловской области», тоже в рамках государственной программы Минэкономразвития РФ и при поддержке регионального департамента экономического развития и инвестиционной деятельности.

Специалисты центра оказывают комплексную поддержку экспортно-ориентированным предприятиям Орловской области. Центр помогает найти потенциальных иностранных клиентов с учетом специфики товара и предпочтений самого экспортера. Организует участие в международных ярмарках, а также реверсные бизнес-миссии (прием иностранных делегаций в регионе для поиска партнеров) и межрегиональные встречи. Специалисты также помогают на всех этапах работы с договором и содействуют размещению орловских товаров на международных маркетплейсах.

Этим список направлений работы центра далеко не ограничен. Кстати, в своем отчетном докладе региональный бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин отмечал, что в 2025 году при поддержке регионального Центра экспорта 27 представителей малого и среднего предпринимательства заключили 131 экспортный контракт на общую сумму более 6 миллионов долларов США.

Поддержка Центра позволяет орловским экспортерам развивать поставки продукции промышленного назначения (компрессоры, грузоподъемное оборудование, кабельно-проводниковая продукция, бумага, буровые инструменты и оборудование, строительные инструменты) и продукции АПК в такие страны, как Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Армения, Киргизия, Сербия, Польша, КНР, Объединенные Арабские Эмираты и Абхазия.

ИА “Орелград”