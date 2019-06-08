Под Орлом детский лагерь взяли под божественную защиту

В Знаменском священник провел молебен о детском отдыхе.

Как сообщили в Орловской митрополии РПЦ со ссылкой на районную газету «Земля родная», в Знаменском летний детский отдых буквально взяли под божественную защиту: «о благополучном начале сезона летних лагерей 1 июня молились в храме иконы Божией Матери «Знамение» в поселке Знаменское».

Участниками необычной акции стали ученики 1-7 классов местной средней школы, которых сопровождали классные руководители. Молебен провел протоиерей Василий Стойка.

«Отец Василий окропил ребят святой водой и поздравил с началом каникул, — говорится в сообщении митрополии. — В своей проповеди он призвал детей слушаться, ведь послушание — это высшая добродетель».

В митрополии также пояснили, что «наступление лета родители и педагоги традиционно ожидают с многочисленными опасениями – у детей появляется масса свободного времени, которое проводится в не всегда безопасных играх».

Добавим, что отец Василий не ограничился окроплением школьников святой водой. В тот же день он «прочитал покаянную молитву о прощении греха убийства младенцев во утробе своей».

ИА «Орелград»