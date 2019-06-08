В Орловскую область нелегально завозили птицу

Более половины орловских птицеводов оказались нарушителями.

Грубые нарушения ветеринарного законодательства в ходе проверок, проведенных по поручению правительства РФ, выявили сотрудники управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Как пояснили в этом ведомстве, всего было проверено девять индивидуальных предпринимателей. Они специализируются на закупке птицы в других регионах. Затем товар привозят в Орловскую область.

Проверки были проведены в приграничном Ливенском районе. Были установлены факты ввоза в наш регион птицы без ветеринарных сопроводительных документов и нарушения условий содержания птицы.

«В частности, в хозяйствах не соблюдались элементарные меры безопасности: отсутствовали или не соответствовали установленным нормам дезковрики в помещениях для содержания птицы, не проводилась дезинфекция помещений и автотранспорта», — пояснили в ТУ Россельхознадзора.

На шесть из девяти проверенных ИП были составлены протоколы об административном правонарушении. Им выписаны штрафы. Жесткие меры специалисты объясняют просто: Орловской области угрожают опасные заболевания.

Так, в 2018 году в нашем регионе было зарегистрировано 7 вспышек высокопатогенного гриппа птиц в личных подсобных хозяйствах Покровского, Ливенского, Верховского, Мценского и Свердловского районов.

«Основными причинами распространения опасного заболевания стали грубые нарушение ветеринарно-санитарных правил при ввозе, содержании и реализации птицы, допущенные хозяйствующими субъектами», — добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»