Затеянная Клычковым реформа оставила безработных без пособий

Около 4000 пострадали из-за кадровых изменений.

Прокуратура Орловской области уличила правительство региона в нарушении законодательства. Первому заместителю губернатора уже внесено представление. Проведенная проверка показала, что из-за действий чиновников областного уровня около 4000 жителей региона остались без денег.

Как сообщили в прокуратуре региона, речь идет о гражданах, получающих пособие по безработице. Как уже рассказывал «Орелград», областные власти затеяли реформу. Управление труда и занятости было лишено самостоятельности. Согласно указу губернатора Андрея Клычкова, функции были переданы во вновь созданный департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.

Само управление по-прежнему существует. Оно входит в структуру департамента, но уже не обладает прежними полномочиями. Переходный период на время передачи функций больно ударил по карманам безработных орловцев.

Из-за реформы центры социальной защиты населения вовремя нее получили деньги из бюджета и не смогли выплатить пособие. Задолженность составила около 17,5 миллиона рублей, средства вовремя не получили около 4000 человек.

Рассмотрение представления, внесенного в адрес первого заместителя губернатора Орловской области, находится на контроле прокуратуры региона.

ИА «Орелград»