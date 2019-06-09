Орловца незаконно пытались выпустить из колонии

Прокуратура дошла до апелляции, чтобы оставить вора за решеткой

В апелляционной инстанции прокуратура оспорила решение Урицкого районного суда, ранее удовлетворившего ходатайство осужденного. Мужчина с 2014 года отбывает наказание в Нарышкинской колонии общего режима. Он был приговорен к 7 годам лишения свободы за кражу, совершенную группой лиц.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, осужденный просил заменить ему неотбытую часть наказания ограничением свободы. Ходатайство было удовлетворено. Однако с этим не согласился прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области.

Он внес апелляционное представление и указал в нем, что осужденный не заслужил выхода из колонии. За решеткой он «демонстрировал нестабильное поведение и мер к возмещению ущерба не принимал». Орловский областной суд согласился с доводами, изложенными в апелляционном представлении прокурора, и отменил постановление Урицкого районного суда.

В прокуратуре отметили, что осужденный продолжает отбывать наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии.

ИА «Орелград»