Мэрия Орла призвала горожан чистить снег

10.6.2019 | 11:26 ЖКХ, Новости

В Орле утвержден план подготовки к зиме.

Администрация Орла издала постановление о подготовке к проведению зимнего отопительного сезона. В связи с этим власти дали ряд рекомендаций. Так, руководителям предприятий, организаций и учреждений города независимо от форм собственности, в обязанности которых входит решение вопросов жизнеобеспечения населения, рекомендовано предусмотреть необходимый объем финансовых и материально- технических средств для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в отопительный сезон 2019-2020 годов.

До 20 сентября 2019 года им же предстоит уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уделив внимание разделам, регламентирующим деятельность объектов в условиях ограниченной подачи электроэнергии и при нарушении энергоснабжения потребителей.

Кроме того, всем предприятиям и организациям областного центра рекомендовано «принимать своевременные меры по очистке крыш, большепролетных конструкций, балконов и козырьков эксплуатируемых, обслуживаемых зданий от скопления снега, наледи и снежных навесов».

В каждой организации должны быть назначены ответственные за «проведение работ по очистке крыш, большепролетных конструкций, балконов и козырьков». Также им надлежит предусмотреть ограждение опасных зон.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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