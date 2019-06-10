В орловской деревне искали чернобыльцев, но не смогли найти

Сразу пять уголовных дел заведено в Мценском районе.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, пять уголовных дел возбуждены полицией по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Их завели по материалам проверки, проведенной Мценской межрайонной прокуратурой.

Внимание прокурорских работников привлекла деревня Черемошны Мценского района. Она относится к зоне с льготным социально-экономическим статусом, то есть это территория, загрязненная вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Пять человек, проживающих в этом населенном пункте, регулярно получают социальные выплаты от государства. Однако проверка показала, что на территории «загрязненной» деревни постоянно они не проживают, а это основное условие для получения выплат.

«Указанные лица были зарегистрированы в указанном населенном пункте, однако фактически по месту регистрации не проживают, — уточнили в прокуратуре региона. — В связи с ненадлежащим исполнением сотрудниками отдела полиции возложенных на них обязанностей по выявлению преступлений межрайонным прокурором начальнику МО МВД России «Мценский» внесено представление».

ИА «Орелград»