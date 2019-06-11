Орловские приставы не дали пронести в суд взрывные устройства

Управление ФССП отчиталось об успешной охране зданий судов.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области сообщило о 117 предотвращенных попытках нарушения порядка деятельности судов. Все они произошли в 2019 году. Нарушившие закон граждане были привлечены к ответственности.

В частности, с начала 2019 года на входе в здания судов приставы выявили 202 единицы оружия различного вида, боеприпасов и взрывных устройств. В их числе оказались пять единиц огнестрельного оружия, 144 боеприпаса, четыре электрошоковых устройства и 49 единиц газового и травматического оружия.

Кроме того, был выявлен 481 «иной предмет, представляющий угрозу для безопасности окружающих». В управлении отмечают, что чрезвычайных происшествий в зданиях судов в этом году не произошло.

«Граждане с предметами, которые могли быть использованы в качестве орудия нападения, в суд не допущены», — подчеркнули в УФССП.

ИА «Орелград»