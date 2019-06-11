В Орле назвали причины сокращения детских лагерей

Вину возложили на оптимизацию и ранний ремонт школьных зданий.

Информация прозвучала на заседании Общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Орловской области. Там был обсужден вопрос об итогах подготовки к летней оздоровительной кампании 2019 года.

Было отмечено, что в текущем году планируется организовать отдых в 320 оздоровительных учреждениях, в том числе в 305 оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. В 2018 году в Орловской области работало 333 таких лагеря. Количество палаточных лагерей по сравнению с прошлым годом сократилось с четырех до одного. В целом в 2018 году в области работало 351 оздоровительное учреждение.

Докладчики объяснили причины сокращения их количества. Прежде всего, за прошедший год прошла оптимизация шести малокомплектных школ в Малоархангельском, Новодеревеньковском, Глазуновском, Верховском и Свердловском районах.

Еще одной причиной названо проведение текущих ремонтов в 22 школах в каникулярное время. Кроме того, вину возложили на увеличение объемов финансирования из средств областного бюджета на проведение профильных смен.

Сообщается, что в 2018 году 75 процентов от общего количества палаточных лагерей были организованы на базе оздоровительно-образовательных центров. А в текущем году дети будут отдыхать «в более комфортных условиях непосредственно в данных центрах в рамках краткосрочных профильных смен».

«При этом сокращение числа оздоровительных лагерей не повлечет за собой уменьшения количества оздоровленных в них детей. Общее количество отдохнувших в оздоровительных учреждениях Орловской области и за ее пределами в 2019 году составит 29 085 человек», — отметили члены экспертного совета.

ИА «Орелград»