В Орле писателя Рассохина поймали пьяным за рулем. Второй раз

Автомобиль эвакуировали прямо с площади Ленина

Сотрудники ГИБДД днем 11 июня остановили автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого находился нетрезвый писатель Сергей Рассохин. Свидетелем задержания стал корреспондент «Орелграда».

Рассохина остановили на площади Ленина напротив гостиницы «Салют». После оформления протокола «четырнадцатую» забрал эвакуатор.

По нашим данным, писатель уже во второй попадается на пьяной езде. В предыдущем случае он требовал от инспекторов отпустить его, апеллируя своей литературной известностью, рассказывали «Орелграду» очевидцы задержания.

За повторное вождение в нетрезвом виде Рассохину грозит уголовное преследование по статье 264.1 УК РФ. Она предполагает до двух лет лишения свободы, которые, впрочем, могут быть заменены штрафом или обязательными работами.

Сергей Рассохин пишет книги в паре со своим отцом Виктором. В начале 2018 года они отметили 25-летие творческой деятельности, рассказывали СМИ. За это время они успели издать 30 книг на военно-историческую и краеведческую тематику. Произведения Рассохиных размещены в электронных каталогах Лейпцига, Баварии и Библиотеке Конгресса США, утверждается на сайте библиотечной системы Орла.

В марте 2018 года Виктор и Сергей Рассохины получили награды от начальника УМВД по Орловской области Юрия Савенкова – «за вклад в нравственно-патриотическое воспитание сотрудников органов внутренних дел». Сергей Рассохин удостоился благодарности, его отец – медали «80 лет УМВД».

ИА «Орелград»