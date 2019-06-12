Музалевский поздравил орловцев с Днем России

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский поздравил жителей региона с Днем России.

Текст опубликован на сайте заксобрания. В нем говорится:

Уважаемые жители Орла и Орловской области! Примите сердечные поздравления с важнейшим государственным праздником — Днём России!

Этот день объединяет всех, кто дорожит нашей страной, чтит славную историю России и её традиции, готов творить и работать во имя светлого будущего нашей Родины.

Декларация, принятая 12 июня 1990 года, определила путь развития нашего государства и заложила фундамент демократических основ.

Ценить и помнить своё прошлое, нести ответственность за настоящее — важные составляющие успеха в будущем.

Сегодня своим ежедневным трудом каждый из нас доказывает преданность общей идее государственного процветания. А праздник напоминает о том, что все мы, независимо от того, в каком уголке страны живём, — граждане единого государства, граждане великой многонациональной России, страны сильного, волевого и несгибаемого народа.

Ещё раз поздравляю с Днём России! Желаю мира и радости, достижения поставленных целей, успеха в работе на благо Российской Федерации.