«Свободное пространство» лишилось худрука

13.6.2019 | 13:00 Культура, Новости

Валерий Лагоша покинул эту должность.

Заслуженный артист России Валерий Лагоша покинул должность художественного руководителя орловского театра «Свободное пространство», сообщает «Орелтаймс».

Решение было принято на собрании художественного совета. Примечательно, что нового худрука он не назначил. Главным режиссером театра стал Сергей Пузырев – его спектакль «Вторая смерть Жанны Д’Арк» взял гран-при фестиваля LUDI, который проводился на базе «Свободного пространства» с 1 по 7 июня.

  • Валерий Лагоша был худруком «Свободного пространства» с 2017 года, сменив Александра Михайлова.
  • Сергей Пузырев работает в «Свободном пространстве» с 2005 года.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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