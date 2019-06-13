В Орле перед Троицей убирают кладбища

13.6.2019 | 17:03 ЖКХ, Новости

До 15 июня работы обещают закончить

В Орле коммунальные службы убирают мусор с городских кладбищ, сообщили в пресс-службе мэрии.

11 июня компания «МРСК «Орелстрой» вычистила Крестительское кладбище с помощью трех человек, погрузчика и двух самосвалов, которые предоставила «Зеленая роща». Объем вывезенных отходов составил 60 кубометров.

Сегодня «ПФК «Содружество» убирает Наугорское кладбище. Завтра «МРСК «Орелстрой» займется очисткой Троицкого кладбища. К 15 июня работы на всех захоронениях обещают завершить.

ИА «Орелград»

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