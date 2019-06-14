Орел возьмут под охрану в ночь с 11 на 12 июля

Мэрия начала готовиться к возможным ЧП.

Администрация города Орла загодя начала подготовку к проведению религиозного праздника Дня святых апостолов Петра и Павла. Он будет отмечаться 12 июля 2019 года. В народе он известен и как Петров день. Отмечать его начинают 11 июля, когда заканчивается Петров пост.

Меры безопасности в Орле будут усилены в ночь с 11 на 12 июля. Определенная часть молодежи традиционно отмечает этот праздник «шутками», которые нередко выливаются в откровенное хулиганство и вандализм и завершаются возбуждением административных и, порой, уголовных дел.

Администрация Орла призвала руководителей предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности подготовиться к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и не допустить противоправных действий, в том числе «террористической направленности».

Им рекомендовано принять дополнительные меры по охране объектов, исключить допуск посторонних лиц на объекты жизнеобеспечения города, а также организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из руководящего состава.

УМВД России по городу Орлу тоже дана рекомендация принять дополнительные меры по обеспечению охраны общественного порядка во время проведения религиозного праздника Дня святых апостолов Петра и Павла.

ИА «Орелград»