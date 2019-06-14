В Орле чиновники предложили жителям установить дорожный знак за свой счет

14.6.2019 | 14:45 Новости, Общество

О странной ситуации горожане рассказали в общественной приемной. 

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», на очередной прием в общественную приемную горожане пришли с крайне необычной проблемой.

Столкнулись с ней жители с улицы Выставочной. Они рассказали, что городская комиссия по безопасности дорожного движения, в состав которой входят представители мэрии, согласовала установку знака «Жилая зона» на въезде в их квартал.

Однако в протоколе было указано, что установка знака должна быть произведена за счет средств заявителей, то есть простых горожан. Последних это удивило, как удивило и первого вице-спикера облсовета народных депутатов Михаила Вдовина, который проводил прием.

«В телефонном разговоре с представителями «Дорзнаксервиса» руководителю приемной пояснили, что подобной практики по установке дорожных знаков за счет частных лиц у них не было, — сообщили в реготделении «Единой России». — При этом удалось выяснить, что установка дорожных знаков внутри дворовых территорий может производиться за счет жителей».

Проблему все-таки удалось решить после обращения Вдовина в администрацию города. Жителям пообещали, что знак на улице Выставочной будет установлен за счет средств муниципалитета.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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