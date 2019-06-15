Депутатам рассказали, сколько зарабатывают подростки в Орле

За трудовой день в 2,5 часа подростки получают неплохую зарплату.

Как сообщили в пресс-службе Орловского горсовета народных депутатов, вопрос о работе молодежных экологических отрядов был рассмотрен на заседании территориальной депутатской группы Северного района.

Напомним, что уже много лет в Орле практикуется привлечение подростков старше 14 лет к труду. В период школьных каникул они могут сами заработать «карманные» деньги. Кстати, заседание провел мэр Орла Василий Новиков.

Отчет перед депутатами держала представитель «Управления коммунального хозяйства города Орла» Елена Белянкина. Она сообщила, что привлечение к работе детей строго регламентировано трудовым законодательством.

«Поэтому продолжительность трудового дня в отрядах составляет около 2,5 часа в день, — рассказала Елена Белянкина. — Несовершеннолетним не могут быть поручены работы по опиловке кустарников и деревьев, а также связанные с химическими веществами и соединениями, вызывающими аллергические заболевания».

В этом году зарплата подростков составляет 3 384 рубля в месяц. Еще 1,5 тысячи рублей к ней добавляет районный центр занятости. Примечательно, что отработанное время будет включено в трудовой стаж. Для этого членам экологических отрядов оформят трудовые книжки.

ИА «Орелград»