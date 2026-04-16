Орловцев призвали оценить эффективность чиновников на местах

Опрос по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления проводится на официальном портале региона в соответствии с указом губернатора. До 1 июля 2026 года жители региона имеют возможность ответить на ряд вопросов. Причем оценить эффективность они могут не только чиновников, но и руководителей государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности Орловской области или в муниципальной собственности.

Жители региона имеют возможность оценить качество услуг, которые им оказываются на областном и муниципальном уровне, в том числе с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий. Затем в областном правительстве их проанализируют и составят сводный отчет, который в сентябре будет опубликован на официальном портале Орловской области. По итогам опроса, а также с учетом годовых отчетов самих органов власти, будет составлен региональный рейтинг.

Лучшие города и районы получат поощрительные гранты из областного бюджета. Например, в прошлом году среди городов победу одержал Мценск, получивший из казны региона бонус в размере 1,75 миллиона рублей. А Мценский район первенствовал в своей категории, его бонус составил 1,69 миллиона рублей. Покровский район, занявший второе место в районной категории, был поощрен грантом в размере 1,55 миллиона рублей.

Оценка производится по ряду ключевых показателей, характеризующих как экономику, так и социальную сферу. Например, Мценск одержал победу в том числе потому, что в этом городе оказался максимальный среди всех городов Орловщины, за три последних года, показатель количества населения, регулярно занимающегося физкультурой и спортом. Доля такого населения составила 51,2 процента, а ее среднегодовой прирост составил 8,7 процента.

Максимальным же среди всех городов во Мценске оказался уровень удовлетворенности населением работой органов местного самоуправления. Доля горожан, довольных работой своей власти, по итогам 2024 года составила 65,5 процента. Правда, в 2025 году в отставку по требованию прокуратуры и решению суда был досрочно отправлен глава города Николай Кочетаев. Не исключено, что это повлияет на оценку работы мценских властей при составлении текущего рейтинга.

ИА “Орелград”